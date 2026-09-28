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Социум

Видео конфликта в банном комплексе распространяется в ЗКО

В полиции прокомментировали инцидент.
Арайлым Усербаева
Видео конфликта в банном комплексе распространяется в ЗКО
Изображение сгенерировано ИИ

В социальных сетях и мессенджерах ЗКО разошлась видеозапись с камер наблюдения одного из банных комплексов Уральска. На кадрах запечатлен жесткий конфликт: один из мужчин берет предмет, похожий на нож, и наносит удар оппоненту, стоявшему у барной стойки.

После этого между участниками вспыхивает драка - в ход идут стулья, а очевидцы пытаются разнять дерущихся. Чем завершилась потасовка, на самом видео не показано, что вызвало резонанс и вопросы у жителей региона.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО прояснили ситуацию. Как выяснилось, инцидент произошел еще в марте этого года, а причины, по которым запись всплыла в сети только сейчас, пока остаются неизвестными.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводилось досудебное расследование. Однако уголовное дело пришлось прекратить: участники конфликта оказались родственниками, и пострадавший официально отказался от каких-либо претензий к обидчику. Иные подробности происшествия в полиции разглашать не стали.

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