Получат ли пенсионеры Уральска выплаты ко дню пожилых людей

Приближается 1 октября - Международный день пожилых людей. В преддверии праздника среди пожилых жителей Уральска традиционно вспыхивают обсуждения и вопросы о том, предусмотрена ли финансовая поддержка из местной казны.

В городском акимате Уральска ответили, что никакие разовые единовременные выплаты ко Дню пожилых людей для пенсионеров города не предусмотрены. В местном бюджете на эти цели денежные средства не заложены, поэтому никаких дополнительных начислений на пенсионные счета уральцев 1 октября не поступит.

При этом практика оказания единовременной праздничной помощи варьируется от региона к региону и зависит от возможностей местных бюджетов. В других городах Казахстана пенсионеры получают существенную денежную поддержку.

К примеру, в Астане ко Дню пожилых людей единовременную социальную помощь получат более 110 тысяч пенсионеров по возрасту. Как сообщили в столичном акимате, размер праздничной выплаты составит 2,5 МРП (10 812 тенге), а списки получателей сформированы совместно с Госкорпорацией "Правительство для граждан".