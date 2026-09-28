«Служба в армии не должна внушать страх и ужас»: В Казахстане подготовят план военной реформы

27 сентября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинальной трансформации Вооруженных сил после гибели военных на Каспии и поставил ряд задач перед новым министром обороны Айдосом Мырзахметовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что трагедия во время учений вскрыла системные проблемы и отсутствие должного профессионализма. По его словам, армия застыла в прошлом веке, поэтому откладывать реформы больше нельзя.

- Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что вместо красивых отчетов и шаблонных маневров вооруженные силы нужно переводить на цифровые рельсы и внедрять передовой мировой опыт. Перед новым главой ведомства поставлены жесткие задачи: повысить эффективность бюджета, искоренить хищения и обновить кадровую политику. Командные должности должны занимать профессионалы, а не те, кто удобен руководству.

- Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности, - сказал президент.

Отдельный акцент сделан на безопасности солдат и воспитательной работе. Верховный главнокомандующий потребовал сделать так, чтобы служба в вооруженных силах вызывала гордость, а не тревогу у родителей и самих срочников.

- Защита Родины - священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны, - подытожил глава государства.

Аппарату Совета безопасности совместно с министерством поручено в десятидневный срок представить детальный план реформы. Документ рассмотрят на заседании Совбеза во второй половине октября.

Напомним, кадровые перестановки в Минобороны произошли после гибели 14 военнослужащих, которых 24 сентября унесло в Каспийское море во время учений.