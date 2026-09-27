Теплая погода без осадков сохранится в ЗКО 28 сентября

По данным сайта world-weather, 28 сентября в Уральске ожидается ясная погода без осадков, днём столбики термометров покажут +20 градусов, ночьюю температура воздуха опустится до +4 градусов.

В Атырау осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют днём +22 градуса, ночью +13 градусов.

В Актобе будет солнечно, без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +20 градусов, ночью опустится до +4 градусов.

В Актау ожидается солнечная погода. Днём ожидается +27 градусов, ночью будет незначительная облачность, +15 градусов.