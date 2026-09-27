Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Теплая погода без осадков сохранится в ЗКО 28 сентября

Синоптики обещают солнечную погоду.
Кристина Кобина
Теплая погода без осадков сохранится в ЗКО 28 сентября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным сайта world-weather, 28 сентября в Уральске ожидается ясная погода без осадков, днём столбики термометров покажут +20 градусов, ночьюю температура воздуха опустится до +4 градусов. 

В Атырау осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют днём +22 градуса, ночью +13 градусов.

В Актобе будет солнечно, без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +20 градусов, ночью опустится до +4 градусов.

В Актау ожидается солнечная погода. Днём ожидается +27 градусов, ночью будет незначительная облачность, +15 градусов.

Читайте также

Новости партнёров