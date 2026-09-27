Президент представил к наградам выживших при ЧП на Каспии матросов

Президент представил к государственным наградам военнослужащих, которым удалось спастись во время ЧП на учениях в Каспийском море, сообщает Акорда.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "Ерлігі үшін" награждены:

Қуандық Бекет Бақтыбекұлы - матрос (стрелок) войсковой части 29011;

Темерхан Ақжол Тимурұлы - матрос (стрелок) войсковой части 29011;

Удалов Никита Александрович - специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011.

Ранее Токаев посмертно наградил погибших на Каспии военнослужащих.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.