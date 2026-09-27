Токаев посмертно наградил погибших на Каспии военнослужащих

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщает Акорда.

Орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы:

Мұхтарұлы Олжас - командир взвода войсковой части 29011.

Орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Аяпберген Сержан Талғатұлы - командир отделения войсковой части 29011;

Бегей Дастан Нурболұлы - старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы - командир отделения войсковой части 29011;

Гилаж Ақжайық Болатбекұлы - матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Гумаров Мансур Айтбайулы - командир отделения войсковой части 29011;

Диханбаев Олжас Тажибайұлы - командир отделения войсковой части 29011;

Жаңабай Әсет Саматұлы - специалист (наводчик) войсковой части 29011;

Кобенов Алмас Жусипулы - матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Мадихан Азамат Болатбекұлы - матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011;

Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы - матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Темиргалиев Женис Тлеушевич - матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011;

Төлеген Ақылбек Қабденұлы - старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Турдыбекұлы Мирас - матрос (стрелок) войсковой части 29011.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.

27 сентября президент освободил от должности министра обороны Даурена Косанова и назначил главой ведомства генерал-майора Айдоса Мырзахметов.