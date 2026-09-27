«Компетентность и патриотизм»: Эксперт оценил назначение нового главы Минобороны

Назначение нового руководителя Министерства обороны Казахстана может свидетельствовать о продолжении сложившейся кадровой практики: на наиболее ответственные и сложные направления государственной службы направляются офицеры, прошедшие школу Службы государственной охраны (СГО). Кадровую логику Главы государства прокомментировал политолог Адиль Сейфуллин, передает МойГород.

По его словам, опыт последних лет показывает, что выходцы из СГО получают назначения в структуры и регионы, где требуются высокая управленческая дисциплина, персональная ответственность и способность работать в условиях повышенных требований.

В качестве наиболее показательных примеров политолог называет Ермека Сагимбаева, который после январских событий 2022 года возглавил КНБ для глубокой перестройки работы ведомства, и Чингиса Аринова, прошедшего путь от руководства МЧС до нового ответственного участка.

«Служба государственной охраны — особая школа. Это люди, которым государство доверяет безопасность первых лиц страны. Такая работа предполагает не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и дисциплину, ответственность и умение принимать решения в критических ситуациях», — отметил Адиль Сейфуллин.

Эксперт считает, что в эту кадровую логику идеально вписывается и назначение нового главы Министерства обороны. За его плечами стоит профессиональная военная карьера и опыт работы в СГО. именно сочетание армейской подготовки и службы в структуре с высокими требованиями к личной ответственности стало ключевым фактором при выборе кандидатуры.

По мнению политолога, перед оборонным ведомством сегодня стоят задачи по модернизации Вооруженных сил, повышению эффективности управления и укреплению военной дисциплины.

Поэтому данное кадровое решение демонстрирует ставку на принцип меритократии — продвижение специалистов, чьи профессиональные качества уже прошли проверку.