Фигурист Михаил Шайдоров вошел в тройку лучших на ISU Challenger в Братиславе

Представитель сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выиграл бронзовую медаль на международном соревновании серии ISU Challenger — Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

За два проката спортсмен заработал в сумме 272,75 балла: судейская оценка за короткую программу составила 95,98 балла, а произвольное выступление пополнило его актив на 176,77 балла.

Золото соревнований досталось выступавшему в нейтральном статусе Евгению Семененко с итоговым результатом 292,09 балла. Вторую строчку занял представитель Италии Даниэль Грассль, набравший 278,80 балла.

Старт в Братиславе открыл для казахстанского фигуриста международный календарь соревнований сезона 2026/27.