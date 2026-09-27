В Астане торжественно встретили триумфаторов Азиады по академической гребле

В столичном аэропорту состоялась торжественная встреча сборной Казахстана по академической гребле, вернувшейся из Японии с XX летних Азиатских игр. В аэропорту 17 спортсменов национальной команды встречали родные, друзья, представители спортивного сообщества и журналисты, передает МойГород со ссылкой на "Qogam.news".

Главными героями торжества стали Владислав Яковлев и Иван Чернухин, завоевавшие первое в истории страны «золото» Азиады в академической гребле.

Эта победа, а также успешное выступление легкоатлетки Ясмины Токсанбаевой, первенствовавшей в марафонской спортивной ходьбе и принесшей девятую медаль высшей пробы, позволили сборной Казахстана подняться на четвертое место в общем медальном зачете.

Команда Казахстана обошла сборную Узбекистана и уступает только тройке лидеров — Китаю, Японии и Южной Корее.

Азиатские игры в Аичи и Нагое продлятся до 4 октября.