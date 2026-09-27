Нового министра обороны назначили в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра обороны РК, сообщает Акорда.

- Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, - говорится в сообщении.

Айдос Мырзахметов - выпускник Военной академии Вооруженных Сил Республики Казахстан 2002 года. За годы службы прошел путь от командира взвода до начальника департамента Службы государственной охраны. В январе 2024 года указом президента Республики Казахстан назначен Командующим Силами специальных операций. Награжден орденом "Айбын" II степени.

В мае 2026 года Айдосу Мырзахметову указом президента Республики Казахстан присвоено высшее воинское звание - генерал-майор. Знаки различия генеральского звания вручил лично президент Касым-Жомарт Токаев.

Прежнего главу ведомства Даурена Косанова глава государства освободил от занимаемой должности после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны