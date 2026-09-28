Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Алматы почувствовали землетрясение

Горожанам пришло президентское оповещение.
Варвара Тыщенко
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Фото: МГ

Жители Алматы ощутили подземные толчки, после чего на мобильные телефоны горожан поступило экстренное оповещение. Информацию о сейсмособытии подтвердили в МЧС РК.

По данным МЧС, расчетная интенсивность составила:

  • г. Алматы 6.0 км 3-4 б
  • г. Карасай (Каскелен) 18.0 км 2-3 б
  • с. Боралдай 19.0 км 2-3 б
  • с. Отеген-Батыр 28.0 км 2 б

Очевидцы начали сообщать о толчках около 09:38. По данным сейсмологов, эпицентр и параметры землетрясения в настоящий момент уточняются, профильные службы проводят мониторинг ситуации.

- Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в городе Алматы. Сведения об ощутимости уточняются, - говорится в официальном сообщении ведомства.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают горожан сохранять хладнокровие и не верить слухам из неофициальных каналов.

- Сейсмологи устанавливают данные об эпицентре и интенсивности. Оповещены соответствующие государственные органы. Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Доверяйте только официальным источникам информации. Обстановка находится под контролем, - заявил начальник дежурной части Центра планирования и оперативного управления ДЧС Алматы Ерген Батпасов.

Читайте также

Новости партнёров