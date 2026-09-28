Жители Алматы почувствовали землетрясение

Жители Алматы ощутили подземные толчки, после чего на мобильные телефоны горожан поступило экстренное оповещение. Информацию о сейсмособытии подтвердили в МЧС РК.

По данным МЧС, расчетная интенсивность составила:

г. Алматы 6.0 км 3-4 б

г. Карасай (Каскелен) 18.0 км 2-3 б

с. Боралдай 19.0 км 2-3 б

с. Отеген-Батыр 28.0 км 2 б

Очевидцы начали сообщать о толчках около 09:38. По данным сейсмологов, эпицентр и параметры землетрясения в настоящий момент уточняются, профильные службы проводят мониторинг ситуации.

- Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации сейсмособытие зафиксировано в городе Алматы. Сведения об ощутимости уточняются, - говорится в официальном сообщении ведомства.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают горожан сохранять хладнокровие и не верить слухам из неофициальных каналов.