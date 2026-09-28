Экономист: мировые ставки не всегда отражают реальные затраты на переработку меди

В Казахстане продолжается обсуждение планов по запускy двух новых медеплавильных заводов общей мощностью 600 тысяч тонн катодной меди в год. Реализация этого проекта должна укрепить статус страны как производителя продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако на фоне масштабных планов встают принципиальные вопросы: как корректно рассчитать тарифы на переработку сырья и кто возьмет на себя финансовые риски строительства. Экспертную оценку приводит экономист Айдархан Кусаинов, передает МойГород.

Ключевая дискуссия разворачивается вокруг стоимости переработки медного концентрата. Некоторые участники отрасли предлагают равняться на спотовый рынок Китая, где цена обработки периодически падает до нулевой отметки.

«Слепое следование спотовым ценам — опасный шаг для отрасли. Разовые рыночные колебания искажают реальную экономику и не дают инвесторам выстроить долгосрочное стратегическое планирование», — отмечает Айдархан Кусаинов.

Как поясняет эксперт, кажущаяся «бесплатность» зарубежной переработки — это иллюзия. В процессе обработки концентрата извлекается целый спектр сопутствующих ценных металлов, которые переработчик оставляет себе в качестве оплаты. Дополнительным фактором выступает логистика: транспортировка сырого концентрата обходится значительно дороже, чем доставка готового чистого металла. Наличие профицитных мощностей за рубежом позволяет иностранным заводам демпинговать, однако Казахстану необходима собственная суверенная тарифная модель.

Отечественная металлургия, в отличие от ориентированной на внутренний рынок НПЗ, поставляет продукцию на мировой экспорт. Это дает государству возможность выстроить прозрачные регуляторные механизмы, не прибегая к субсидиям или искусственному сдерживанию цен.

При этом эксперт убежден, что государственная казная не должна участвовать в финансировании подобных промышленных объектов.