«Никита спас себя сам»: семья выжившего в Актау срочника из Уральска обратилась к казахстанцам

Родственники Никиты Удалова - одного из троих выживших во время трагедии в Актау 24 сентября - опубликовали обращение в социальных сетях. Они выразили соболезнования семьям погибших и призвали общественность не распространять слухи и дать парню время прийти в себя.

В своем посте родные Никиты Удалова отметили, что осознавать масштабы произошедшей катастрофы невероятно тяжело, а гибель 14 человек стала непоправимой утратой.

- От нашей семьи хотим сказать несколько слов, чтобы внести ясность и поблагодарить всех, кто переживает за Никиту и поддерживает нас. Самое страшное - осознавать, что 14 семей сегодня переживают то, чего невозможно пожелать даже врагу. Погибли 14 парней. У каждого из них были родители, братья и сёстры, любимые люди, друзья. У каждого была жизнь, планы и люди, которые ждали их дома. Невозможно подобрать слова, которые смогут облегчить эту боль, - говорится в сообщении.

Семья подтвердила, что из находившихся в Актау выжили только трое, в числе которых оказался Никита.

- Никита спас себя сам. В момент трагедии он смог сориентироваться, добраться до берега и выжить. Сейчас многие задаются вопросами, как ему это удалось и что именно произошло. Но пока он не готов рассказывать об этом. И мы просим отнестись к этому с пониманием. Он пережил то, что невозможно забыть за один день. Сейчас он не хочет публичности, не хочет давать интервью и не готов рассказывать подробности. И мы очень просим уважать это, - подчеркнули родственники.

Родные пострадавшего обратились к пользователям сети и СМИ с просьбой не превращать случившееся в сенсацию и не распространять домыслы.

- Пожалуйста, не придумывайте за него истории. Не распространяйте непроверенную информацию. Не делайте из его пережитого сенсацию. Мы понимаем желание людей знать правду. Но Никита - прежде всего человек. Наш брат. Наш родной человек, которого мы просто счастливы видеть живым. Сейчас главное - чтобы он пришёл в себя. И чтобы память о тех 14 ребятах, которых мы потеряли, не затерялась за чужими догадками и погоней за сенсацией, - отметили в семье.

В завершение близкие Никиты поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и слова сочувствия.

-Спасибо каждому, кто писал нам, переживал, молился, поддерживал и просто ждал вестей. И ещё раз - наша глубокая скорбь и соболезнования семьям тех 14 ребят, которые не вернулись домой… - заключили они.

Отметим, что Никита Удалов был призван в ряды вооруженных сил из Уральска. Он является одним из троих выживших в Каспийском море.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.