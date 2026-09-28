Оборот в 415 млн тенге: в Казахстане пресекли работу подпольного офиса дроповодов онлайн-казино

Департамент АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, которая круглосуточно обеспечивала прием и вывод денег для нелегального интернет-казино, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, незаконная схема заработала в январе 2026 года после того, как организаторы договорились с представителями онлайн-платформы. Один из участников координировал процесс и держал связь с казино, а второй искал дропперов, оформлял доступ к их счетам и нанимал операторов.

- По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов, - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Как выяснили следователи, подпольный пункт работал в круглосуточном режиме - наемные операторы трудились посменно в специально арендованном офисе. Через 23 оформленных на подставных лиц счета дельцы успели пропустить свыше 415 миллионов тенге.

Сейчас расследование завершено, а материалы дела уже ушли в суд. Двух подозреваемых отправили под домашний арест, а на их имущество - частный дом, два участка и автомобиль Mercedes-Benz - суд наложил арест.

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