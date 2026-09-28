В Казахстане 22 эксперта технадзора лишились работы из-за брака на дорогах

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» подставила промежуточные итоги масштабной инспекции качества дорожно-строительных и ремонтных работ на автодорогах республиканского значения. С начала года специалистами нацкомпании было проведено порядка 50 комплексных проверок объектов транспортной инфраструктуры, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В ходе инспекционных мероприятий ревизоры зафиксировали 1 670 различных дефектов и технологических нарушений. В списке наиболее распространенных изъянов эксперты называют появление ямочности, выбоин, продольных и поперечных трещин, сдвигов асфальтобетонного покрытия, а также колейности. Подобные повреждения дорожного полотна прямым образом влияют на безопасность движения и существенно снижают эксплуатационные характеристики магистралей.

За ненадлежащий контроль за ходом работ и попустительство при приемке объектов к специалистам технического надзора применили жесткие меры дисциплинарного и финансового воздействия. Общая сумма штрафных санкций, наложенных на недобросовестных экспертов, составила 53,4 млн тенге. Кроме того, по результатам проверок 22 специалиста технадзора были уволены с занимаемых должностей.

К настоящему моменту подрядные организации ликвидировали 831 дефект, что составляет порядка 49,8% от общего количества выявленных замечаний. Работы по устранению оставшихся нарушений продолжаются в плановом режиме.

В «ҚазАвтоЖол» подчеркнули, что сам факт выявления брака не означает его автоматически приемку. Подрядным организациям выдаются обязательные к исполнению предписания, в соответствии с которыми все дефекты они обязаны устранять исключительно за счет собственных средств. Комплексные проверки качества дорожного полотна продолжат проводить по всей республиканской сети.