Ракета SpaceX врезалась в Луну: в НАСА показали последствия

Ракета Илона Маска врезалась в лунную поверхность на скорости около 8700 км/ч.

Орбитальный аппарат НАСА зафиксировал место падения ракеты компании SpaceX на поверхность Луны, сообщает NBC News. На полученных кадрах виден свежий ударный след, образовавшийся в результате неконтролируемого столкновения.

Ранее сообщалось, что ракета Илона Маска врезалась в лунную поверхность на огромной скорости - около 8700 км/ч. Зафиксировать последствия крушения удалось с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата (Lunar Reconnaissance Orbiter). На снимках "до и после" отчетливо заметна новая яркая вмятина среди привычного рельефа спутника Земли.

Чтобы сделать эти кадры, специалистам агентства потребовалось шесть дней. Инженерам пришлось наклонить аппарат и направить его камеры на место крушения во время пролета над этим участком.

По данным НАСА, диаметр образовавшегося кратера составляет около 18 метров, а его глубина, судя по длине тени, не превышает трех метров. Вокруг места удара разошлись светлые и темные полосы: более темные лучи образовались из глубокой пыли и камней, поднятых взрывом, а светлые - из поверхностного материала.

Падение ракеты Falcon 9 стало лишь вторым известным случаем в истории, когда космический объект, созданный человеком, непреднамеренно врезался в поверхность Луны.

