В партии "Әділет" прошло заседание Политического совета, в ходе которого рассмотрели вопросы организационного развития, укрепления региональной структуры и дальнейшее направление работы партии.

В своем выступлении председатель партии Айбек Дадебай отметил, что создание "Әділет" стало результатом общественного запроса на справедливость и активной поддержки со стороны казахстанцев. Перед партийцами стоит задача выстроить эффективную работу в центре и регионах, объединяя общественные инициативы, профессиональный опыт и активных людей вокруг целей развития страны.

— Сегодня мы видим, что идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе. Вокруг партии объединяются люди труда, представители профессионального сообщества, молодежь и общественные деятели. Нам предстоит создать эффективные организации в регионах, выстроить современную систему партийного управления, сформировать сильную экспертную и кадровую базу партии. И самое главное — нам предстоит оправдать доверие граждан. Мы поддерживаем призыв Главы государства к консолидации всех прогрессивных сил вокруг идеи Справедливого Казахстана и готовы вносить свой вклад в реализацию этого курса через конкретные инициативы, открытый диалог и ответственную работу, — заявил председатель партии Айбек Дадебай.

На заседании также были рассмотрены вопросы подготовки ко второму Съезду партии, который пройдет 14 июня в Астане, а также ряд других организационных вопросов, связанные с дальнейшим развитием партийной структуры и работой в регионах.

В ходе обсуждения члены Политического совета поддержали основные направления дальнейшей работы партии. Председатель общественного объединения "Ұлттық рух" Аят Сугирбай подчеркнул важность укрепления партийной структуры и развития работы в регионах. В свою очередь политолог Бурихан Нурмухамедов отметил важность консолидации общества вокруг ценностей справедливости, ответственности и созидательного развития страны.

Отметим, партия продолжает развивать с общественными и профессиональными объединениями и готовит новые инициативы по актуальным вопросам развития Справедливого Казахстана.

Пресс-релиз