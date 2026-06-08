О чем предупредил аким Атырауской области на заседании Парламентской комиссии.

В Атырау состоялось XII заседание Парламентской комиссии по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева. Главной темой повестки стали вопросы сохранения и эффективного управления водными экосистемами Каспийского моря и реки Урал.

С докладом выступил аким Атырауской области Серик Шапкенов. Глава региона рассказал о мерах по обеспечению водной безопасности, реализованных в период паводков, а также о результатах масштабных дноуглубительных работ в устье реки Урал, впадающей в Каспийское море. По его словам, благодаря проведённым комплексным работам удалось создать условия для восстановления судоходства на реке, данный вопрос долгие годы оставался нерешённым. Отдельно аким остановился на экологических вызовах, с которыми сегодня сталкивается регион.

- В последние годы водная экосистема области претерпевает серьёзные изменения под воздействием климатических и антропогенных факторов. Уровень воды напрямую зависит как от климатических процессов, так и от регулирования стока водохранилищ на территории Российской Федерации. Это требует выработки совместных межгосударственных решений по управлению трансграничными водными ресурсами. В этой связи предлагаю вынести данный вопрос на рассмотрение Правительства. Сегодня гидрологическая ситуация на реке Урал остается стабильной и находится под постоянным контролем. По прогнозам российских специалистов, к концу июня наполняемость Ириклинского водохранилища превысит 96%, однако долгосрочные риски по-прежнему сохраняются, - отметил Серик Шапкенов.

Также глава региона подчеркнул необходимость строительства водорегулятора на реке Жем. По его словам, проект имеет стратегическое значение для обеспечения водной безопасности области, однако его реализация требует поддержки со стороны Правительства, поскольку осуществить столь масштабный проект исключительно за счет местного бюджета невозможно.

В ходе заседания внимание было уделено экологической ситуации на Каспийском море. Участники отметили продолжающееся снижение уровня воды, которое приводит к деградации дельтовых экосистем, ухудшению условий нереста рыб и сокращению водообмена. Дополнительную угрозу представляют высохшие участки морского дна, которые становятся источниками солепылевых бурь. Под воздействием ветра соль и химические отложения распространяются на значительные расстояния, оказывая негативное влияние на экологию региона.

По итогам заседания представители государственных органов и экспертного сообщества озвучили ряд рекомендаций и инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование работы в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Как отметил Маулен Ашимбаев, реализация озвученных предложений будет находиться под контролем общественности и заинтересованных сторон.