Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию промышленности, укреплению инфраструктуры и углублению переработки в АПК в рамках рабочей поездки по городу Астане. Посещены логистический центр, завод по производству медизделий, предприятия по выпуску хлебобулочной, молочной и мясной продукции.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил, что город сохраняет высокие темпы экономического развития и укрепляет роль одного из ключевых деловых центров страны. По итогам прошлого года валовой региональный продукт достиг 18,9 трлн тенге. Столица занимает первое место в республике по объему инвестиций в основной капитал: за четыре месяца привлечено 587 млрд тенге, почти 80% из них – частные инвестиции. Здесь действует 246 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса с занятостью около 560 тыс. человек. Вклад МСБ в экономику достиг рекордных 66%. В 2026 году планируется запуск 26 промышленных проектов, из которых на текущий момент уже введены 8 проектов на сумму 32 млрд тенге с созданием около 500 рабочих мест. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию 18 проектов на сумму 36 млрд тенге с созданием порядка тысячи рабочих мест.

На территории современного логистического центра АО «Оптово-Розничное Предприятие Торговли» Technodom Премьер-министру представили работу комплекса и проект дальнейшего развития транспортно-складской инфраструктуры столицы.

Логистический центр площадью свыше 22 тыс. кв. м рассчитан на 11 тыс. паллетомест, предусмотрены помещения с температурным режимом площадью 3,5 тыс. кв. м. Предприятие работает в круглосуточном режиме и обеспечивает полный цикл услуг – от приемки и хранения до комплектации и отгрузки товаров. Центр оснащен автоматизированными системами управления складом и инструментами контроля эффективности. На сегодня заполняемость логистического комплекса составляет 100%. Услугами центра пользуются Wildberries, Ascona, Gold Service Logistic и др. На объекте создано более 200 рабочих мест.

Кроме того, Премьер-министру презентован проект Логистического парка площадью 223,1 га с объемом частных инвестиций свыше $300 млн. Среди потенциальных участников – YXE Trading Service Group, S Sistem Lojistik Hizmetler, «Қазпошта» и Rhino Logistic.

Также было доложено о ходе строительства крупного логистического хаба Wildberries Казахстан в Астане площадью 160 тыс. м2 и созданием 6 тыс. рабочих мест. Срок завершения проекта – I квартал 2027 года. Объем инвестиций составит 47,7 млрд тенге.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры является важным условием повышения конкурентоспособности экономики и дальнейшего увеличения транзитного потенциала Казахстана. С учетом объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание должно уделяться внедрению цифровых решений и автоматизации процессов.

На заводе ОФ «Heart Center Foundation» Олжас Бектенов ознакомился с запуском производства пластиковых изделий медицинского назначения и технологическим оснащением предприятия. Проект находится на завершающем этапе. Ввод завода в эксплуатацию осуществлен в мае 2026 года, в августе начнется выпуск всей линейки продукции с последующим выходом на полную мощность в сентябре текущего года.

Проект реализуется на территории Индустриального парка №1 при поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс». Общий объем инвестиций составляет порядка 5,1 млрд тенге. Ключевым продуктом предприятия станет ALEM – Astana Life Ex-situ Machine. Это уникальная разработка казахстанских инженеров и врачей для сохранения, восстановления и транспортировки донорских органов. Технология позволяет увеличить срок сохранности донорского органа с нескольких часов до суток и более, что открывает новые возможности для отечественной трансплантологии. В производстве планируется использовать отечественное сырье – пластиковые гранулы завода KPI в Атырау, что позволит повысить уровень локализации выпуска медизделий. Проектная мощность завода составит 15-20 единиц оборудования ALEM, около 6 млн контейнеров для отбора биоматериала и 45 тыс. дренажных устройств в год.

Председатель правления фонда UMC Юрий Пя отметил, что запуск такого производства позволит снизить зависимость от импортных медицинских расходных материалов.

«Многие расходные материалы для медицины, особенно то, что касается кардиологии и кардиохирургии, мы закупаем за рубежом. После COVID мы оказались зависимы от многих средств и решили вначале для кардиологии и кардиохирургии начать производство, внедрить нашу идею, создать аппарат для сохранения донорских органов. На сегодня мы прототип такого аппарата уже создали и решили начать производство в Казахстане. Планируем к концу этого года на заводе первый образец выпустить», — сообщил Юрий Пя.

Олжас Бектенов подчеркнул важность развития отечественной медицинской промышленности на основе научных разработок и их внедрения в практическое здравоохранение. В настоящее время Казахстан приблизился к показателю 76 лет по продолжительности жизни. Необходимо продолжить эту динамику, расширяя доступ к современной медицинской помощи.

На заводах ТОО «RnR Group» по выпуску хлебобулочных изделий и молочной продукции Олжас Бектенов осмотрел производственные мощности и условия организации работы предприятий.

Премьер-министру доложили, что проекты общей стоимостью 8,8 млрд тенге направлены на развитие переработки, расширение выпуска отечественных продуктов питания и укрепление продовольственной безопасности столицы. Мощность производств составляет до 25 тонн мучных изделий и до 100 тонн молочной продукции в сутки. Предприятия используют собственную сырьевую базу. Продукция поставляется в торговые точки, социальные объекты и сети столицы.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Халел Акимжанов доложил о проводимой работе по укреплению продовольственной безопасности столицы. В 2025-2026 годах в Астане открыты 2 овощехранилища мощностью 12 тыс. тонн и 3 перерабатывающих завода мощностью 53 тыс. тонн продукции в год. Законтрактовано 18 тыс. тонн овощей. В предстоящие 2 года планируется запуск еще 7 инвестпроектов в сфере АПК на 180 млрд тенге с созданием 1,6 тыс. рабочих мест.

На площадке мясоперерабатывающего завода ТОО «Астана ЕТКОМ» Премьер-министр ознакомился с технологическим процессом и линейкой выпускаемых товаров.

Директор предприятия Нурлан Айтбаев доложил, что завод будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Проектная мощность составляет до 50 тонн готовой продукции в сутки, или свыше 18 тыс. тонн в год. Сырье планируется закупать у отечественных производителей, включая АО «Айтас», ТОО «KazBeef», а также фермерские хозяйства регионов. На первом этапе будет создано до 100 рабочих мест, после выхода на полную мощность – до 300. Для подготовки кадров предприятие организовало обучение студентов колледжей и других учебных заведений с возможностью последующего трудоустройства.

Олжас Бектенов отметил, что глубокая переработка остается одним из ключевых приоритетов развития АПК. По поручению Президента Правительство усиливает поддержку аграрного сектора, включая развитие инфраструктуры, ветеринарной отрасли как основы биологической безопасности, модернизацию контроля. Получение Казахстаном статуса страны, свободной от ящура, открывает дополнительные возможности для развития животноводства и расширения экспорта. Вместе с устойчивой сырьевой базой и хорошими урожаями последних лет это создает условия для наращивания переработки, выпуска готовой продукции и продвижения отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках.

«Президент ставит перед столицей особые задачи: Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний и служить примером для всех регионов. Столице необходимо задавать высокий темп в развитии инфраструктуры, промышленности, логистики, цифровых решений и социальной сферы. Важно, чтобы каждый проект усиливал экономику города, создавал рабочие места, повышал качество жизни граждан и открывал новые возможности для бизнеса. Поэтому задача акимата и профильных министерств – обеспечить сопровождение проектов и своевременный запуск предприятий, а также создать условия для устойчивой загрузки производств», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Источник: primeminister.kz