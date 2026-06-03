Работы завершены в апреле текущего года.

На шахте «Итауыз» ТОО «Корпорация Казахмыс» введена в эксплуатацию новая вентиляционная система, которая позволит повысить уровень промышленной безопасности и улучшить условия труда в подземных выработках.

Для реализации проекта был пройден вентиляционный восстающий высотой 180 метров. Работы завершены в апреле текущего года.

В мае на поверхности шахты установлены два осевых вентилятора немецкого производства Korfmann модели AL 17-2500. Производительность новой системы составляет до 150 кубических метров воздуха в секунду, что позволит обеспечить стабильное и эффективное проветривание подземных горизонтов.

Проект является частью системной работы компании по развитию вентиляционной инфраструктуры на подземных рудниках. Аналогичная система ранее была введена в эксплуатацию на руднике «Жомарт», где оборудование обеспечивает проветривание горных выработок на глубине более 600 метров.

Одновременно на руднике «Жомарт» продолжается строительство еще одного вентиляционного восстающего. После завершения работ возможности системы проветривания будут дополнительно расширены, что позволит повысить уровень безопасности и эффективность ведения горных работ.

Развитие вентиляционной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений работы компании в рамках Года безопасности, объявленного в «Казахмысе» в 2026 году. Реализация подобных проектов способствует снижению производственных рисков, улучшению условий труда шахтеров и обеспечивает устойчивую работу подземных производственных объектов.