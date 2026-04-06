Завтра в западных областях страны сохранится весенняя погода с постепенным потеплением.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 7 апреля, в Уральске день будет солнечным, но ветреным. Температура воздуха днем поднимется до +16...+18 °C, ночью ожидается +3...+5 °C. Синоптики предупреждают о сильном юго-западном ветре: его скорость составит 9–14 м/с, а дневные порывы могут достигать 15–20 м/с.

В Атырау завтра будет по-настоящему тепло и ясно. Столбики термометров днем покажут +18...+20 °C, ночью - от +4 до +6 °C. Ветер юго-западный, умеренный - 6–11 м/с.

Жителей Актау ждет спокойная погода с переменной облачностью. Дневная температура составит +15...+17 °C, а ночь будет самой теплой в регионе - +8...+10 °C. Ветер северо-западный, со скоростью 9–14 м/с.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +15...+17 °C, ночью температура опустится до +2...+4 °C. В ночное время порывы юго-восточного ветра могут достигать 15–18 м/с.