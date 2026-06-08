Во всех четырех западных областях завтра ожидаются дожди и грозы.

По данным РГП "Казгидромет", 9 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы, а на западе региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днём также пройдут дождь и гроза, при этом температура воздуха ночью составит +13...+15 °C, а днем поднимется до +25...+27 °C.

В Атырауской области прогнозируют дожди и грозы с порывистым ветром. В Атырау синоптики будет сухая погода, температура воздуха ночью составит +15...+17 °C, а в дневные часы потеплеет до +28...+30 °C.

В Мангистауской области местами пройдут небольшие дожди с грозами, а ночью и утром ожидается туман. В Актау ночью и утром также прогнозируется туман, температура воздуха ночью составит +15...+17 °C, днём ожидается +25...+27 °C.

В Актюбинской области ожидаются сильные дожди, грозы, шквал и град, на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе синоптики прогнозируют дождь, грозу и дневной град, температура ночью составит +13...+15 °C, а днём будет в пределах +20...+22 °C.