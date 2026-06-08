Многим знакома ситуация, когда мусор не вывозят вовремя. Контейнеры переполнены, а мусор разлетается по двору. Кто должен решать проблему и как заставить систему работать?

krisha.kz разбиралась, как часто обязаны вывозить отходы и куда жаловаться, если этого не делают.

Есть ли единый график вывоза мусора?

Нет. Единого расписания для всей страны не существует. Графики вывоза утверждают местные акиматы. Поэтому в разных городах, районах и даже соседних микрорайонах мусор могут вывозить по-разному. Сам вывоз выполняют подрядные компании. Они обязаны соблюдать установленный график и вовремя очищать контейнерные площадки.

Как часто вывозят мусор?

В районах с многоэтажками мусор обычно вывозят ежедневно. Если контейнеры заполняются быстро, мусоровозы могут приезжать несколько раз в день.

В частном секторе чаще действует другая схема. Общих контейнеров там может не быть. Жители выставляют пакеты в определённые дни, а мусоровоз забирает их по расписанию. Обычно один раз в неделю.

Когда пора жаловаться?

Если контейнеры переполнены уже несколько дней подряд, а мусор складируется рядом с площадкой, ждать не стоит. Особенно если ситуация повторяется регулярно и отходы явно не вывозят по графику.

Куда обращаться, если мусор не вывозят?

Действовать лучше поэтапно:

Обратитесь в КСК, ОСИ или управляющую компанию. Они должны выяснить причину и связаться с подрядчиком.

Позвоните сами в мусоровывозящую компанию. Её контакты обычно указаны в коммунальной квитанции.

Если проблема не решается, подайте жалобу в районный акимат через e-Otinish. Это официальный способ подать жалобу и получить ответ от госорганов.

Если переполненные контейнеры стали постоянной проблемой, жильцы вправе требовать увеличить частоту вывоза мусора или установить дополнительные баки.

Почему мусор скапливается?

Не всегда виноват подрядчик. Иногда контейнеров просто не хватает на количество жителей дома или района. Ещё одна частая причина - неправильно припаркованные автомобили. Если мусоровоз не может подъехать к площадке, вывоз приходится переносить.

Проблемы создаёт и строительный мусор. После ремонта возле баков нередко появляются старые двери, окна, сантехника, мебель и мешки со строительными отходами. Такой мусор быстро занимает всё свободное место.

Можно ли выбрасывать строительный мусор возле контейнеров?

Нет. Строительные отходы, старую сантехнику, мебель, двери и другие крупногабаритные вещи нельзя выбрасывать в обычные контейнеры или складировать рядом с ними.

За такое нарушение предусмотрен штраф - 20 МРП, в 2026 году это 86 500 тенге.

Для вывоза строительного и крупногабаритного мусора нужно заказывать отдельную услугу в специализированной компании.

Мириться с переполненными баками не нужно. Сначала обращайтесь в КСК, ОСИ или управляющую компанию, а если проблема не решается, жалуйтесь в акимат. Это поможет добиться нормального графика вывоза и чистоты во дворе.