Лидер лабораторной диагностики Казахстана — компания «КДЛ ОЛИМП» — отмечает двойной праздник добрыми делами. В честь священного праздника Құрбан айт и в рамках празднования своего 20-летнего юбилея, сеть лабораторий провела масштабный благотворительный обед для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Для «КДЛ ОЛИМП» забота о здоровье казахстанцев давно вышла за рамки медицинских исследований. На протяжении двух десятилетий компания активно развивает культуру социальной ответственности, доказывая, что большой бизнес – это, прежде всего, внимание к людям.

На этот раз компания уделила внимание постояльцам Уральского медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов общего типа. Здесь проживают более 500 человек.

– Наши услугополучатели ежегодно с нетерпением ждут этот праздник. Сегодня мы выражаем благодарность руководству и коллективу «КДЛ ОЛИМП» за проявленное внимание, заботу и за угощения. Благодаря подобным мероприятиям наши постояльцы чувствуют себя частью общества. Несмотря на то, что здесь они находятся полностью на обеспечении государства, всё же нуждаются во внимании и общении. Многие наши подопечные являются одинокими людьми и подобные благотворительные акции дают им стимул жить и радоваться жизни. Желаем коллективу «КДЛ ОЛИМП» процветания, - сказала заместитель руководителя социального учреждения Асемгуль Кашкинбаева.

Прошедшее мероприятие стало еще одним подтверждением этих ценностей. Организаторы постарались создать для гостей не просто праздничное застолье, а атмосферу искреннего тепла, уважения и душевного уюта.

- Главная цель этого обеда - проявить глубокое уважение к нашему старшему поколению и оказать поддержку тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Праздник Құрбан айт напоминает нам о важности милосердия, сострадания и взаимопомощи. Для нашей компании, которая уже 20 лет стоит на страже здоровья соотечественников, подобные инициативы - это не разовые акции, - отметили в руководстве "КДЛ ОЛИМП".

Постояльцы соцучреждения выразили огромную благодарность организаторам за теплый прием, вкусный обед и, самое главное, за бесценное ощущение того, что о них помнят и заботятся.

– Я второй год живу в пансионате. Так получилось, жизнь есть жизнь. Условия хорошие, питание и оказываемые услуги на высшем уровне. Постоянно проводятся концерты, организовали спортивный городок. Праздник Құрбан айт отмечаем с размахом. Приезжают гости, поздравляют. Спонсорам и не равнодушным соотечественникам огромное спасибо, что не забывают нас, стариков. Когда приезжает молодежь и нам становится веселее, - сказал услугополучатель учреждения Тилек Джумаев.

За 20 лет работы «КДЛ ОЛИМП» завоевала доверие миллионов казахстанцев благодаря безупречному качеству анализов и высокому уровню сервиса. И как показывают такие события, за успехом бренда стоит большое и отзывчивое сердце. Компания намерена и впредь поддерживать социальные проекты, внося свой вклад в благополучие общества.