Трагедия случилась сегодня утром, 29 мая, в Индерском районе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, около 6:30 на 15-м километре автодороги Индер - Карабау водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с рулевым управлением, из-за чего иномарка вылетела с трассы и перевернулась.

Удар был такой силы, что шансов выжить у находившихся в салоне практически не было. На месте скончались 41-летний водитель и трое его пассажиров.

Ещё один пассажир получил различные телесные повреждения, за его жизнь сейчас борются врачи районной больницы.

- В настоящее время по данному факту собраны все необходимые материалы, проводятся досудебные следственные действия, - прокомментировали в ведомстве.

В полиции региона в очередной раз призвали автовладельцев строго соблюдать ПДД. Стражи порядка напоминают: на междугородних трассах крайне важно не превышать скорость, не садиться за руль в утомленном состоянии и всегда учитывать дорожные и погодные условия. Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого водителя.