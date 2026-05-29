Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре.

По данным РГП "Казгидромет", 30 мая в Западно-Казахстанской области и самом Уральске в дневные часы ожидаются грозовые дожди, град и шквал с порывами северного ветра до 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожароопасность. Температура ночью +7…+9 °C, днём +19…+21 °C.

В Атырауской области суббота также выдастся дождливой и ветреной - по всему региону, включая Атырау, пройдут осадки и грозы при умеренном северном ветре со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью +12…+14 °C, днём +21…+23 °C.

В Мангистауской области погода ухудшится сильнее всего - ночью и утром здесь пройдут сильные ливни с градом, а порывы ветра в отдельных районах могут достигать 25 м/с (в Актау - до 18 м/с). На северо-востоке области всё еще действует предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Температура ночью +14…+16 °C, днём +20…+22 °C.

В Актюбинской области сильные дожди, град и шквал накроют регион ночью на западе и севере, а днём сместятся на восток; порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе сильный ливень ожидается ночью. Температура ночью +12…+14 °C, днём +20…+22 °C.