10 августа 2025 года во дворе дома по адресу: Кунаева, 55 произошёл трагический случай. 8-летний мальчик получил смертельные ожоги во дворе многоэтажного дома. На тот момент Артёма привезли к бабушке на каникулы в Уральск. Ничего не предвещало беды, он каждый день проводил время с друзьями, выходил на прогулку, а бабушка опекала его теплом и заботой.

В день трагедии Артём попросил бабушку не ходить за ним, сказав: "Ну ничего не случится со мной", а спустя пару часов мальчика привели домой обгоревшим. Мама Артёма Мухаббат Пардаева тогда рассказала, что с ребёнка начала заживо слезать кожа, но он был в сознании и отвечал на все вопросы. Он не смог объяснить, кто его поджёг, лишь твердил, что его хотели убить. У ребёнка было повреждено 96% тела.

Как выяснилось, расследование по этому делу прекратили. Мухаббат Пардаева поделилась горькими подробностями того, как расследовалось дело о гибели её сына. По её словам, следствие зашло в тупик из-за полного бездействия правоохранительных органов, а сама семья в итоге превратилась из пострадавших в обвиняемых.

По её словам, уголовное дело было закрыто ещё в феврале 2026 года. Полиция Уральска фактически проигнорировала сбор доказательств.

Все материалы, которые оказались в распоряжении следствия, женщина собирала сама. Она лично изымала записи с камер видеонаблюдения школы и местного магазина.

Камера над подъездом дома хранила записи всего семь дней. Из-за медлительности полиции драгоценное время было упущено. Семье показали лишь отрывочные кадры, а ключевые моменты, где запечатлена трагедия, на записи не попали.

Полные видеозаписи места, где заживо сгорел ребенок, так и не были изъяты. На все жалобы родителей ведомство лишь создавало видимость работы.

- Дело просто лежало, никто им не занимался. Нам показали отрывки записей, но самых важных кадров там не было. Мой честный отзыв - полиция в Уральске не работала по нашему делу. Сидели и протирали штаны. Можно сказать, нас культурно послали, - делится мама погибшего Артёма.

Дополнительным ударом для семьи стало то, что к ответственности никого привлечь не удалось. В трагедии оказались замешаны несовершеннолетние.

- В нашем случае замешаны несовершеннолетние дети, и никакого наказания применить к ним невозможно. Это до сих пор тяжело принять - виновные избежали наказания. Я даже не знаю, возможно ли такое простить, но к нам никто так и не пришёл с извинениями, - подчеркнула Мухаббат.

После того как законные методы борьбы за справедливость исчерпали себя, отец мальчика записал видеообращение с просьбой найти и наказать виновных. Однако реакция органов оказалась неожиданной. На мужчину поступили заявления в полицию. Ситуацию перевернули так, будто отец погибшего ребёнка сам нарушает закон. Семье пришлось нанимать адвоката, чтобы защищаться и доказывать, что с их стороны не было никаких угроз.

- Всё обернулось против нас. Нам пришлось защищать себя и доказывать, что муж никому не угрожал, - рассказывает женщина. - Эта боль вряд ли когда-то утихнет. Жить в Уральске с такими воспоминаниями бабушка Артёма не смогла, её почти сразу же перевезли в другой город.

Сейчас родители мальчика возвращаются в Уральск только ради одного - навестить могилу сына.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что по делу были проведены все необходимые экспертизы. По итогам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела на основании статьи 35 ч.1 п.2 УПК РК. В ведомстве дополнили, что расследование прекратили за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.