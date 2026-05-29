Согласно свежему климатическому обзору синоптиков РГП "Казгидромет", прошлый 2025 год официально признан самым теплым на территории республики с 1941 года.

Средняя температура воздуха превысила привычные нормы сразу на 2,11 °C, побив предыдущий рекорд 2023 года. Метеорологи подчеркивают, что девять из десяти самых жарких лет в истории наблюдений пришлись именно на XXI век, а средняя температура в стране стабильно поднимается на 0,4 °C каждые десять лет.

- Последнее пятилетие 2021–2025 годов было самым теплым со значением среднегодовой температуры воздуха +7,55 °С, которое превысило климатическую норму на 1,27 °С, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Аномальный зной и дефицит дождей

Экстремально высокие показатели зафиксировали 176 метеостанций по всей стране. Параллельно с ростом температуры Казахстан столкнулся с сильной засухой - больше всего от нехватки дождей и снега пострадали южные и центральные области.

- На 11 метеостанциях Казахстана, расположенных в разных частях страны, установлены рекорды минимального количества осадков с 1941 года, - отметили синоптики.

Устойчивая тенденция к потеплению, начавшаяся в середине 2010-х годов, резко усилилась в текущем десятилетии, и, по прогнозам специалистов, этот тренд продолжит нарастать.