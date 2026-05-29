Ученые оценили шансы Земли удержать потепление в пределах критических полутора градусов.

В ближайшие пять лет планету ждет череда тепловых рекордов, которые могут превзойти экстремальные показатели прошлых лет. Об этом заявили эксперты в свежем докладе, который опубликовала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) совместно с британским Метеобюро.

Аналитики обобщили данные 13 ведущих научных институтов и пришли к выводу, что с вероятностью 86% один из годов вплоть до 2030-го официально станет самым жарким в истории наблюдений. Главным триггером нового скачка называют возвращение климатического феномена Эль-Ниньо, влияние которого планета отчетливо ощутит уже в 2027 и 2028 годах.

Парижские соглашения под угрозой?

Ученые практически уверены (вероятность составляет 91%), что в ближайшую пятилетку глобальная температура хотя бы на один год поднимется выше доиндустриального уровня на 1,5°C. Столь сильное потепление уже фиксировали в 2024 году, однако теперь речь идет о затяжной тенденции.

Эксперты ВМО успокаивают: единичные жаркие годы не означают полный провал Парижского соглашения, ведь в документе прописаны долгосрочные изменения за 20 лет. Тем не менее временные перегревы планеты будут происходить все чаще, выступая тревожным индикатором глобальных изменений.

Где климатический сдвиг проявится сильнее всего

Быстрее и агрессивнее всего тепло накапливается на Крайнем Севере. В ближайшие пять зим температура в Арктике превысит норму последних десятилетий сразу на 2,8°C, что ускорит таяние морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

Из-за изменения климата сильно перераспределятся и осадки. Синоптики прогнозируют избыточную влажность, затяжные дожди и снег на Аляске, в Сибири, Северной Европе и африканском Сахеле. В то же время лесам Амазонии и субтропикам Южного полушария грозит масштабная и опасная засуха.