Злоумышленники научились отправлять фальшивые письма с официального адреса Apple. О новой схеме интернет-мошенничества предупредили в акимате Уральска со ссылкой на генпрокуратуру.

Так, мошенники начали использовать уязвимости в зарубежных сервисах, чтобы рассылать спам. Жертве приходит уведомление о якобы совершенной покупке новенького iPhone через платежную систему PayPal.

Самая большая опасность в том, что письмо выглядит максимально достоверно. В графе отправителя отображается официальный адрес компании: [email protected], однако всё его содержимое подменено хакерами.

В тексте испуганному пользователю сообщают, что с его счета спишут крупную сумму за телефон, и предлагают срочно отменить транзакцию. Для этого жертве рекомендуют набрать указанный в письме номер "службы поддержки".

Мошенники на том конце провода уверяют, что ваш Apple ID взломан. Используя психологическое давление и создавая панику, они требуют "для защиты аккаунта" продиктовать пароли или коды из СМС.

В худшем случае - убеждают установить на телефон приложение для удаленного доступа, после чего полностью управляют вашим мобильным банкингом.

Как не остаться с пустыми карманами? Советы экспертов:

  • Не паникуйте. Мошенники рассчитывают на то, что в страхе потерять деньги вы потеряете бдительность.

  • Не звоните по номерам из письма. Если вы хотите проверить, действительно ли была покупка, зайдите в свой личный кабинет Apple ID или PayPal через официальное приложение или браузер.

  • Ничего не скачивайте. Официальная поддержка никогда не попросит вас установить сторонние программы на телефон.

  • Включите двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.

Если вы все же получили такое письмо или успели поговорить с аферистами, правоохранители рекомендуют незамедлительно обратиться в настоящую службу поддержки Apple и заблокировать банковские карты.