Мошенники начали использовать уязвимости в зарубежных сервисах, чтобы рассылать спам.

Злоумышленники научились отправлять фальшивые письма с официального адреса Apple. О новой схеме интернет-мошенничества предупредили в акимате Уральска со ссылкой на генпрокуратуру.

Так, мошенники начали использовать уязвимости в зарубежных сервисах, чтобы рассылать спам. Жертве приходит уведомление о якобы совершенной покупке новенького iPhone через платежную систему PayPal.

Самая большая опасность в том, что письмо выглядит максимально достоверно. В графе отправителя отображается официальный адрес компании: [email protected], однако всё его содержимое подменено хакерами.

В тексте испуганному пользователю сообщают, что с его счета спишут крупную сумму за телефон, и предлагают срочно отменить транзакцию. Для этого жертве рекомендуют набрать указанный в письме номер "службы поддержки".

Мошенники на том конце провода уверяют, что ваш Apple ID взломан. Используя психологическое давление и создавая панику, они требуют "для защиты аккаунта" продиктовать пароли или коды из СМС.

В худшем случае - убеждают установить на телефон приложение для удаленного доступа, после чего полностью управляют вашим мобильным банкингом.

Как не остаться с пустыми карманами? Советы экспертов:

Не паникуйте. Мошенники рассчитывают на то, что в страхе потерять деньги вы потеряете бдительность.

Не звоните по номерам из письма. Если вы хотите проверить, действительно ли была покупка, зайдите в свой личный кабинет Apple ID или PayPal через официальное приложение или браузер.

Ничего не скачивайте. Официальная поддержка никогда не попросит вас установить сторонние программы на телефон.

Включите двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.

Если вы все же получили такое письмо или успели поговорить с аферистами, правоохранители рекомендуют незамедлительно обратиться в настоящую службу поддержки Apple и заблокировать банковские карты.