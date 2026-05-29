С 1 июня техпаспорта на недвижимость и дубликаты кадастровых паспортов в Казахстане будут оформлять только онлайн. Подать заявку можно через портал eGov.kz. Теперь не нужно идти в ЦОН отдельно для оплаты и получения документов. Всё будет онлайн: заявка, оплата и получение готового документа, сообщает krisha.kz.

Готовый техпаспорт или дубликат кадастрового паспорта автоматически появится в личном кабинете в разделе "История услуг".

Как сообщили в министерстве цифрового развития, с 1 июня 2026 года приём таких заявлений через операторов ЦОНов прекратят.

Чтобы получить онлайн-услугу, нужно:

авторизоваться на eGov.kz;

выбрать услугу "Выдача техпаспорта недвижимости" или "Выдача дубликата кадастрового паспорта (техпаспорта)";

заполнить данные;

оплатить услугу;

подписать заявку ЭЦП или другим доступным способом.

Срок оформления зависит от типа недвижимости. Оформить техпаспорт можно будет и через приложение eGov mobile.

При этом в ЦОНах останутся зоны самообслуживания. Там можно будет самостоятельно подать заявку, если дома нет компьютера.

Напомним, техпаспорт оформляют в два этапа. Сначала нужно вызвать техника для замеров и оплатить базовую стоимость - 4617 тенге. Затем уплачивается остальная сумма, она зависит от площади и типа недвижимости. Теперь весь процесс перевели в онлайн.