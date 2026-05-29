Цены на мясную продукцию бьют рекорды, пока отечественные предприятия сокращают производство второй год подряд. Разбираемся в цифрах и причинах.

Казахстанский мясной рынок столкнулся с серьезным дисбалансом: розничные цены на баранину за год подскочили почти на 24%, а говядина на прилавках подорожала более чем на 21%. Главная причина такой динамики - затяжной спад в перерабатывающем секторе на фоне растущих аппетитов заготовителей, сообщает Energyprom.

Отечественные предприятия снижают объемы выпуска продукции второй год подряд - за первые четыре месяца 2026 года в стране произвели всего 25,7 тысячи тонн свежего и охлажденного мяса. На фоне локального дефицита сырья фермеры и оптовики начали резко поднимать отпускные цены. К примеру, тонна крупного рогатого скота в живом весе для закупщиков подорожала сразу с 1,1 млн до 1,4 млн тенге, что автоматически перенеслось на ценники в магазинах.

Региональные контрасты: где закупаться больнее всего

В среднем по стране в апреле 2026 года розничная стоимость килограмма конины достигла 4132 тенге, баранины - 4020 тенге, а говядины с костями - 3729 тенге. Однако реальная ситуация в регионах сильно различается, и в крупных городах ценники ушли далеко вперед.

Алматы: килограмм конины обойдется в среднем в 4,5 тыс. тенге, баранины - в 4,4 тыс. тенге.

Актау: здесь зафиксированы самые высокие цены - конина продается по 4,6 тыс. тенге, а свинина взлетела до 3,7 тыс. тенге.

Уральск и Актобе: остаются самыми "демократичными" городами, где говядину и баранину все еще можно найти по 3200 тенге за килограмм.

Изменение рациона на ходу

Постоянное удорожание уже заставило казахстанцев пересмотреть свои пищевые привычки. Люди постепенно сокращают покупку дорогой баранины и свинины, стараясь переходить на говядину и конину, спрос на которую внутри страны продолжает расти.

Тем не менее, аналитики констатируют: пока в республике не произойдет заметного увеличения объемов собственного производства, которое могло бы сдержать аппетиты поставщиков, мясные продукты продолжат оставаться одной из самых обременительных статей расходов для семейных бюджетов.

