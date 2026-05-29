Генеральная прокуратура РК совместно с Бюро национальной статистики подвели итоги первого квартала 2026 года в сфере административных правонарушений. Представленные данные показывают неоднозначную тенденцию: при незначительном снижении общего числа заведённых дел совокупный объём финансовых взысканий резко вырос и почти достиг 78 млрд тенге, сообщает Мой Город.

Согласно официальным ведомственным данным, за отчётный период в стране было зарегистрировано 3 734 040 административных дел. По итогам их рассмотрения к ответственности в виде штрафов привлекли 3 631 593 субъекта, включая физических и юридических лиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество правонарушителей снизилось примерно на 3%. Однако на фоне этого снижения говорить об улучшении ситуации преждевременно.

Общая сумма наложенных штрафов, напротив, увеличилась на 24,2% и составила 77 920 665 035 тенге. Такой рост может быть связан как с изменением расчётных показателей (МРП), так и с ужесточением санкций по отдельным статьям КоАП.

Топ-3 «штрафных» города

Как и ранее, наибольшее количество правонарушений фиксируется в крупнейших городах страны, где высокая плотность населения и широко используются системы автоматической фиксации нарушений.

Алматы остаётся лидером по числу штрафов: здесь зарегистрировано 904 731 нарушение на сумму 12,66 млрд тенге.

Алматинская область занимает второе место — 355 042 протокола на 6,23 млрд тенге.

Астана замыкает тройку лидеров с 322 654 нарушениями, сумма штрафов составила 5,08 млрд тенге.