В конце апреля 2026 года в Демократической Республике Конго зафиксирована новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола. РБК Новости рассказывает, насколько серьёзна текущая ситуация и существует ли риск распространения инфекции.

По данным министерств здравоохранения Демократической Республики Конго и Уганды, на 21 мая 2026 года зарегистрировано 575 предполагаемых случаев заболевания, из которых 51 подтверждён лабораторно. Также сообщается о 148 предполагаемых летальных исходах.

Роспотребнадзор заявил, что в России риска распространения Эболы нет. Более того, российские специалисты планируют направиться в Уганду для участия в эпидемиологическом расследовании.

Что такое вирус Эбола

Вирус Эбола — это возбудитель тяжёлого инфекционного заболевания, известного как геморрагическая лихорадка Эбола (эболавирусная инфекция). Болезнь считается редкой, но крайне опасной, поскольку часто протекает в тяжёлой форме и может приводить к летальному исходу.

Впервые заболевание было выявлено в 1976 году сразу в двух регионах Центральной Африки — на территориях современного Южного Судана и Демократической Республики Конго. Название вирус получил от реки Эбола, рядом с которой произошла одна из первых зафиксированных вспышек.

Возбудители относятся к роду Orthoebolavirus семейства филовирусов. Известно шесть разновидностей ортоэболавирусов, однако крупнейшие вспышки среди людей вызывали три из них: заирский эболавирус, вирус Судан и вирус Бундибуджио.

Текущая вспышка вызвана вирусом Бундибуджио — это лишь третья зафиксированная вспышка этого штамма, при этом специфических вакцин и методов лечения против него пока нет.

Как передаётся вирус Эбола

Заражение происходит при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека или животного. Опасность представляют также тела умерших, а также заражённые предметы — одежда, постельное бельё и медицинские инструменты.

Эбола относится к зоонозным инфекциям: первоначально вирус циркулирует среди животных и лишь затем передаётся человеку. Предполагается, что природными носителями являются плодоядные летучие мыши. Также случаи заражения фиксировались при контакте с приматами и другими дикими животными.

При этом вирус не передаётся воздушно-капельным путём, что ограничивает его потенциал массового распространения.

Чем опасна Эбола

Опасность заболевания связана с тяжёлым течением и высокой летальностью. Инфекция вызывает поражение внутренних органов, сильную интоксикацию, обезвоживание и нарушения свёртываемости крови.

По данным ВОЗ, летальность вируса Бундибуджио может достигать 30–50%. Дополнительную сложность создаёт отсутствие специфических вакцин и противовирусных препаратов, а также трудности ранней диагностики.

Симптомы заболевания

На ранних стадиях болезнь может напоминать грипп: высокая температура, слабость, головная боль, боль в мышцах и горле. Затем появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта — рвота, диарея, боли в животе и обезвоживание.

В тяжёлых случаях возможны поражения печени и почек, неврологические нарушения, сыпь и внутренние кровотечения. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня.

Возможна ли эпидемия

ВОЗ 16 мая 2026 года объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом организация подчёркивает, что речь не идёт о пандемии: глобальный риск оценивается как низкий.

Основная угроза сохраняется на региональном уровне, где системы здравоохранения ограничены.

Лечение и профилактика

Специфического лечения и вакцины против вируса Бундибуджио на данный момент не существует. Медицинская помощь носит поддерживающий характер — врачи стабилизируют состояние пациента и предотвращают осложнения.

Профилактика включает избегание контакта с больными, соблюдение гигиены, отказ от контакта с дикими животными и использование защитных средств в медицинской практике.