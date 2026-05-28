В Казахстане могут пересмотреть правила заключения трудовых договоров.

При приеме на работу работодателям разрешат учитывать не только наличие диплома, но и официально подтвержденные профессиональные навыки соискателя. Соответствующие новшества обсуждались на заседании в Мажилисе в рамках законопроекта по вопросам технического и профессионального образования, а также миграции населения.

Что изменится в Трудовом кодексе

Поправки предусматривают корректировку статьи 32 Трудового кодекса РК, регламентирующей список документов, которые гражданин обязан предоставить при приеме на работу.

В перечень планируют включить пункт о документах, подтверждающих наличие специальных знаний, профессиональной подготовки или переподготовки, если вакансия требует определенных навыков. Законопроект дает четкое определение этому понятию:

- Специальные знания - это совокупность теоретических и практических сведений в определенной профессиональной области, полученных в результате профессионального обучения, подготовки, переподготовки или практического опыта, необходимых для надлежащего исполнения трудовых обязанностей по конкретной должности, профессии или виду работ, - отмечается в тексте документа.

Кроме того, Трудовой кодекс хотят дополнить пунктом о документе, подтверждающем признание профессиональной квалификации. Это коснется специальностей, для которых в законодательстве не прописаны жесткие обязательные требования к уровню образования.

Опыт важнее "корочки"

Как пояснил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, данные изменения нацелены на то, чтобы открыть рынок труда для специалистов без диплома. Если человек обладает реальным опытом и может подтвердить свои компетенции, отсутствие высшего или среднеспециального образования не станет преградой для его официального оформления.

При этом разработчики новшеств подчеркивают: диплом не теряет своего статуса и по-прежнему будет ключевым документом, подтверждающим получение профильного образования в учебном заведении.