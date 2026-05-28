Сегодня в Астане проходят переговоры Президентов Казахстана и России. В повестке - пул масштабных инвестпроектов на $53 млрд, запуск беспилотного грузового маршрута и подписание исторического документа.

В Астане проходят переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в расширенном составе. Лидеры двух стран обсудили реализацию крупных экономических программ, запуск беспилотного грузового автомаршрута, открытие школы "Сириус" и даже проект по реинтродукции амурских тигров в Казахстане, сообщает пресс-службы Акорды.

По итогам встречи планируется подписание пакета межведомственных соглашений, совместное заявление для прессы и брифинг.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что данный государственный визит подтверждает особый, союзнический характер взаимоотношений между республиками. Президент Казахстана отдельно выделил подписание ключевого документа - заявления "О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России".

- Для Казахстана дружественные, близкие связи с Россией, без преувеличения, представляют первостепенную важность. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика, и мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, тогда как вложения Казахстана в РФ уже превысили 9 миллиардов долларов. На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически в 53 миллиарда долларов, при этом 122 из них уже успешно реализованы.

Особое внимание Токаев обратил на культурно-гуманитарные связи, упомянув проведение третьих «Игр будущего» в Астане и образовательный трек.

- Особо хотел бы отметить проект "Сириус" в Казахстане. Я лично поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего, - подчеркнул президент РК.

Также лидер Казахстана указал на важность укрепления диалога на внешнеполитических площадках, заметив, что Астана и Москва "достаточно продуктивно работают в формате "Центральная Азия – Россия".

Президент РФ Владимир Путин согласился с оценкой двусторонних отношений, отметив, что они динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Он подтвердил, что подготовленный пакет соглашений затронет практически все сферы - от энергетики до гуманитарных контактов.

- В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемше стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям. Нам с вами предстоит принять важное совместное заявление, вы упомянули о нем, о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана... Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия, - резюмировал Владимир Путин.

Помимо этого, стороны детально обсудили углубление кооперации в сферах промышленности, транспорта, логистики, цифровизации и агропромышленного комплекса.

Напомним, трехдневный государственный визит Владимира Путина в Казахстан проходит с 27 по 29 мая. Официальная церемония встречи состоялась сегодня во Дворце Независимости, после чего лидеры провели встречу в узком составе.