В Атырауской областной детской больнице произошло знаковое событие для региональной медицины. Местные врачи совместно с приглашенным топ-специалистом впервые провели сложную пластическую операцию ребенку с врожденной расщелиной нёба.

Проект приурочен к Международному дню защиты детей. Как сообщает Региональная служба коммуникаций, для обмена опытом в Атырау специально пригласили челюстно-лицевого хирурга высшей категории, доктора медицинских наук, профессора алматинского центра Medical Park Серика Нурмаганова.

В рамках визита профессора для западноказахстанских медиков организовали практический мастер-класс. На нем демонстрируются передовые и наименее травматичные методы коррекции врожденных челюстно-лицевых дефектов у детей.

Первым пациентом стал малыш в возрасте 1 года и 9 месяцев.

- Хирургическое вмешательство прошло успешно, ребенок чувствует себя хорошо. Подобная практика наставничества обязательно будет продолжена в будущем, - поделились первыми результатами врачи.

Подобные операции - это не просто эстетическая хирургия, а возвращение ребенка к полноценной жизни. Позднее лечение может привести к серьезным нарушениям в развитии.

Руководитель Областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев отметил, что сейчас в Атырауской области на учете состоят около 300 детей с различными патологиями челюстно-лицевой системы.

- Своевременное проведение операций детям с диагнозом "расщелина нёба" (также известным как волчья пасть) имеет критическое значение. Оно напрямую влияет на правильное формирование речи и позволяет ребенку нормально питаться, - пояснил Кайсар Абдалиев.

Мастер-класс рассчитан на три дня - с 28 по 30 мая. За это время врачи планируют проделать колоссальный объем работы: провести 12 высокотехнологичных операций (хирурги оперируют по четыре ребенка ежедневно).

Также 28 и 29 мая профессор Серик Нурмаганов лично принимает и консультирует маленьких пациентов региона с самыми сложными случаями.