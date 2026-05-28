В аэропорту Актау при попытке вылета в Баку задержан мужчина, разыскиваемый за убийство в РФ в 2012 году.

Сотрудники криминальной полиции на транспорте задержали в аэропорту Актау мужчину, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает ведомственный сайт МВД Polisia.kz. Он был задержан при попытке вылета международным рейсом в Баку и водворен в изолятор временного содержания.

- По данным следствия, в 2012 году в городе Калуге Российской Федерации подозреваемый в ходе конфликта нанес хозяйке дома три удара рубящим предметом по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, - сообщили в МВД.

Кроме того, при взаимодействии правоохранительных органов двух стран в российском городе Владикавказе задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске.

- Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, 14 января 2022 года в одном из автосалонов Шымкента мужчина получил от местного жителя автомобиль марки Toyota Camry под предлогом дальнейшей продажи за 20 млн тенге. Впоследствии, подделав документы, он реализовал транспортное средство неустановленному лицу, причинив потерпевшему материальный ущерб, - сообщили в полиции.

В настоящее время решаются вопросы экстрадиции обоих задержанных для проведения дальнейших следственных действий.