На брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова ответила на вопрос о возможном пересмотре жестких ограничений для выпускных вечеров. Журналисты поинтересовались, не спровоцируют ли строгие запреты уход праздничных мероприятий "в тень" и не планирует ли ведомство разрешить контролируемые сборы средств.

Глава министерства пояснила, что текущие меры - это реакция на запросы самих граждан, однако в будущем ведомство готово изучить альтернативные подходы.

Ограничения могут пересмотреть, но не в этом году

По словам Жулдыз Сулейменовой, до текущего момента в стране не действовало настолько жёстких правил, и сейчас министерство анализирует первый подобный опыт.

- До этого не было никаких ограничений. В этом году мы впервые вводим приказ о запрете проведения выпускных мероприятий вне учебных заведений и сбора денег на эти цели. Введение этого приказа было вызвано общественным спросом. Поэтому в этом году рейды проводятся в регионах. В следующем году, на мой взгляд, возможно рассмотреть эти изменения, которые вы назвали, - сообщила министр просвещения.

Официальный регламент и контроль со стороны МВД

Торжественные линейки и вручение аттестатов в казахстанских школах пройдут по графику - 17-18 июня. Любые неофициальные празднования за пределами учебных заведений останутся под запретом, а следить за соблюдением правил будут мониторинговые группы.