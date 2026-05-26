Летним отдыхом охватят 139 тысяч учеников.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова обсудили организацию летних каникул для казахстанских детей. О готовности Атырауской области к оздоровительному сезону доложил аким региона Серик Шапкенов.

По словам главы региона, в этом году летним отдыхом планируют занять 139 746 учащихся 1-10 классов - это 95% от общего числа школьников. Показатели региона растут: в прошлом году каникулы с пользой провели 134 812 детей (93%).

- Показатель охвата детей оздоровительным отдыхом ежегодно демонстрирует стабильный рост. В 2024 году такой формой отдыха были охвачены 2 808 детей, в 2025 году - 3 018 детей. В этом году планируется охватить более 5 700 учащихся, - отметил Серик Шапкенов.

Где будут отдыхать дети в 2026 году?

Более трёх тысяч школьников отправятся в три стационарных лагеря, которые находятся на балансе области:

"Геолог Казахстана" (г. Железноводск) - 1 530 детей;

"Жас Өркен" (Индерский район) - 1 008 детей;

"Арай" (Махамбетский район) - 480 детей.

За счёт фонда всеобуча ещё 1 697 ребят смогут выехать в лагеря других регионов страны - в Алматы, Астану, а также в Туркестанскую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области. Кроме того, более тысячи путевок оплатят крупные нефтяные компании-спонсоры: "Тенгизшевройл", NCOC, "Эмбамунайгаз" и АНПЗ.

Основная же масса детей отдохнёт на местах: 123,8 тысячи школьников примут 847 пришкольных и профильных лагерей с питанием, а ещё 10,2 тысячи ребят отправятся в 120 палаточных и юрточных лагерей.