В Западно-Казахстанской области стартует масштабная кампания по организации детского летнего отдыха. В этом сезоне загородные поездки, экскурсии и полезный досуг охватят более 114 тысяч учащихся с 1 по 10 класс. Это 96% от общего числа школьников региона, что превышает показатели прошлого года. Об этом рассказали в управлении образования ЗКО.

На то, чтобы каникулы юных западноказахстанцев прошли безопасно и содержательно, из местного бюджета выделено 402,9 миллиона тенге. Всего в области этим летом распахнут свои двери 450 лагерей: 16 загородных, 427 пришкольных и 7 палаточных.

Основными точками притяжения для любителей активного отдыха станут базы Областного центра детско-юношеского туризма и экологии. С 10 июня по 18 августа здесь организуют шесть профильных смен.

Туристический комплекс "Евразия" (на берегу реки Деркул) готов одновременно принимать 184 ребёнка. Накануне сезона здесь обновили инфраструктуру - в прошлом году объект прошёл капитальный ремонт. К услугам детей: пять спальных корпусов, спортивные площадки и столовая.

Туристический лагерь "Самал" (на берегу реки Шаган) рассчитан на уютный камерный отдых - его проектная мощность составляет 63 места.

Программа на обеих базах обещает быть насыщенной: ребят научат базовым туристическим навыкам, организуют пешие походы, экскурсии, спортивные турниры и культурные вечера. Путёвка на 10-дневную смену обойдётся родителям в 106 700 тенге. В стоимость входят пятиразовое питание, медицинское обслуживание и психологическое сопровождение.

Свои двери для школьников откроют и другие популярные площадки региона:

"Дарын" : Областной центр дополнительного образования с 5 июня по 20 июля проведёт четыре культурно-познавательные смены (по 10 дней каждая). Стоимость путевки - 90 000 тенге .

"Атамекен" : Летний оздоровительный лагерь делает ставку на укрепление здоровья и активные воспитательные мероприятия. Цена отдыха здесь составит 86 000 тенге .

"BalaLand": Городской лагерь при "Дворце школьников" ориентирован на детей от 7 до 14 лет. За 42 500 тенге в смену (всего их будет четыре, от 100 до 140 детей в каждой) ребята получат трёхразовое питание, посещение кружков, участие в квестах, бассейн и экскурсии.

Для тех, кто остаётся в городе, центры внешкольной работы и их филиалы продолжат работу в штатном режиме, предлагая подросткам бесплатный досуг в спортивных секциях и кружках по интересам.

- Особый акцент сделан на социальную поддержку. В этом году 120 детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей отправятся на отдых в знаменитую курортную зону Бурабай. Кроме того, более 1,2 тысячи школьников из социально уязвимых категорий посчитают за честь увидеть главные достопримечательности Казахстана: для них организуют межгородские познавательные экскурсии в Астану, Алматы, Шымкент и Туркестан, - рассказали в ведомстве.

В ЗКО уже утверждены городские и районные штабы. Специальные комиссии проверяют каждый объект на строгое соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам пожарной безопасности и требованиям антитеррористической защищённости, чтобы долгожданное лето оставило у школьников только яркие и безопасные воспоминания.