Президент провёл встречу с деятелями искусства, анонсировал новые статусы для театров, учредил премию "Асыл мұра" и напомнил о важности продвижения культуры чтения.

Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями творческой интеллигенции, приурочив мероприятие к их профессиональному празднику. Глава государства лично вручил государственные награды выдающимся гражданам, сообщает пресс-служба Акорды.

В своей речи президент подчеркнул, что духовное достояние остаётся главным залогом прогрессивного мышления общества и светлого будущего страны.

- Этот праздник имеет особое значение для нашей страны. Мы все прекрасно знаем, что культура - это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. Несомненно, государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом. Вы неустанно работаете во имя этой благородной цели, наше общество высоко ценит этот труд, - заявил Токаев.

Президент напомнил, что после проведения конституционной реформы поддержка культурной сферы стала прямой обязанностью государства. В рамках этой работы за последние пять лет оклады профильных специалистов выросли в два раза, а с текущего года удваиваются и государственные стипендии для деятелей искусства. Касым-Жомарт Токаев объявил о решении повысить статус нескольких знаковых творческих коллективов.

- Считаю, что следует присвоить статус "Национальный" Государственному Академическому русскому театру драмы имени Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, а областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова - статус "Академический". Данные творческие коллективы вносят неоценимый вклад в обогащение культурного наследия страны, - сказал президент.

Особый акцент глава государства сделал на сохранении традиционного наследия - в частности, поэзии жырау, терме и кюев. Для всесторонней помощи мастерам, развивающим эти жанры, в Казахстане появится новая высокая награда.

- В этой связи я принял решение учредить национальную премию "Асыл мұра". Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастеров традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться Указом Главы государства талантливым деятелям культуры и искусства, - отметил Токаев.

Глава государства поделился личными воспоминаниями: ровно 34 года назад, 22 мая 1992 года, будучи замминистра иностранных дел, он лично подписал в Париже документ о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО. Сегодня страна активно продвигает свою культуру на мировой арене.

Внутри республики приоритетом становится интеллектуальное развитие молодёжи. Токаев рассказал о запуске масштабного проекта "Читающая нация", создании единой Национальной цифровой библиотечной платформы и интеграции искусственного интеллекта в школьное обучение.

- Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим, - подчеркнул глава государства.

В завершение встречи президент объявил о награждении более 120 представителей отрасли. Высший орден "Отан" получила известная певица и домбристка Татьяна Бурмистрова, почти полвека популяризирующая казахское традиционное искусство.

Орденом "Барыс" II степени награждена певица Макпал Жунусова, а орден "Барыс" III степени вручили актрисе Национального русского театра драмы имени Лермонтова Марине Ганцевой. Ряду деятелей также присвоили почётное звание "Қазақстанның халық әртісі".