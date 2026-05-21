Сомнительные методики и обещания "чудо-исцеления" крадут у семей драгоценное время. В Минздраве призвали казахстанцев не верить хайпу в соцсетях и доверять только доказательной медицине.

В социальных сетях резко выросло количество псевдонаучных заявлений о "полном излечении" аутизма и существовании вымышленных диагнозов вроде "псевдоаутизма". На фоне распространения сомнительных медицинских теорий Министерство здравоохранения РК призвало граждан критически относиться к громким сенсациям, не поддаваться на манипуляции и доверять исключительно доказательной медицине.

Официальная позиция науки

Расстройства аутистического спектра (РАС) - это официально признанная на международном уровне особенность нейроразвития. Медики подчеркивают, что аутизм не имеет ничего общего с "плохим воспитанием", частым использованием гаджетов или проведением плановой вакцинации.

На сегодняшний день в мире не существует ни одного научно подтвержденного метода или препарата, способного "быстро и полностью вылечить" РАС. Реклама "чудо-терапий" и секретных методик не просто вводит родителей в заблуждение, но и наносит прямой вред. Доверяя шарлатанам, семьи теряют драгоценное время, которое необходимо направить на профессиональную реабилитацию.

Что действительно помогает

В ведомстве напомнили, что здоровье детей не должно становиться темой для хайпа и заработка. Единственным эффективным способом помощи ребенку с РАС остается раннее выявление особенности, своевременная коррекционная поддержка, регулярное сопровождение профильных специалистов и постоянное участие семьи.