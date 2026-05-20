В Астане вынесли приговор по делу о попытке продажи новорожденного ребенка. Фигуранткой стала 19-летняя жительница столицы, передает Мой Город со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Как уточнили в прокуратуре, девушка через посредников передала своего новорожденного ребенка семейной паре. Сделка была оформлена под видом договора о суррогатном материнстве, который заключили на восьмом месяце беременности, за денежное вознаграждение.

Государственное обвинение по делу поддержала столичная прокуратура.

Суд признал девушку и посредников виновными по статье 135 Уголовного кодекса РК "Торговля несовершеннолетними". Приговор был вынесен 23 мая 2025 года.

Подсудимым назначили по 8 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Новорожденного ребенка поместили в специализированное учреждение. Кроме того, по иску КГУ "Специализированный дом ребенка" акимата Астаны мать лишили родительских прав.