В Шымкенте выявили крупную финансовую пирамиду "Капитал", которая работала под видом легальной инвестиционной платформы. Делом сейчас занимаются сотрудники местного департамента Агентства по финансовому мониторингу.

Организаторы привлекали потенциальных клиентов через интернет-площадки, устанавливая относительно низкий порог для входа, чтобы охватить как можно больше людей.

- По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход - до 30-50% от суммы вклада в течение 3-5 дней, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для вовлечения новых участников организаторы активно использовали психологические уловки. Людей торопили специальными предложениями с ограниченным сроком действия, вынуждая их отдавать сбережения без анализа рисков. При этом никаких реальных активов у платформы не было, а все гарантии давались только на словах и не подкреплялись договорами. Выплаты старым клиентам производились исключительно за счет денег, которые приносили новые участники.

В результате деятельности компании пострадали сотни казахстанцев, доверивших мошенникам крупные суммы.

- В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге. Расследование продолжается, - рассказали в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК любые иные данные досудебного производства разглашению не подлежат.