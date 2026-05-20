Мужчина целый год преследовал женщину и слал ей сообщения с угрозами.

В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что Сырымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина С. Его обвиняли по статье 115-1 УК РК "Сталкинг" (незаконное преследование).

Суд установил, что с 2025 по 2026 год мужчина буквально не давал покоя своей жертве. Он длительное время преследовал потерпевшую и заваливал её мобильный телефон SMS-сообщениями с угрозами. Это продолжалось долго и, как отметили в суде, создало немало сложных ситуаций в жизни женщины.

На судебном заседании преследователь признал свою вину лишь частично.

Стоит отметить, что санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа (до 200 МРП) и исправительных работ до ареста на срок до 50 суток.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему 100 часов общественных работ.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, под сталкингом понимаются повторные звонки, сообщения, слежка в социальных сетях и иные навязчивые попытки установить контакт с человеком вопреки его желанию.

С 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1, по которой за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.