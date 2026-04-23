Миллиардер и создатель криптоплатформы TRON Джастин Сан обратился в суд с иском против компании World Liberty Financial, связанной с семьёй президента США Дональд Трамп, передаёт Mgorod News со ссылкой на BBC.

По утверждению предпринимателя, компания причастна к вымогательству и реализует незаконные действия с токенами WLFI. Он заявил, что его цифровые активы были заблокированы, а также он лишился возможности участвовать в управлении проектом.

Представители World Liberty Financial отвергли обвинения, заявив, что Сан пытается выдать себя за пострадавшего и таким образом отвлечь внимание от собственных поступков.

Хотя ранее бизнесмен поддерживал Дональда Трампа и его подход к криптовалютному рынку, теперь он утверждает, что некоторые связанные с компанией лица действуют вопреки заявленным принципам.

По словам Сана, его токены были заморожены без объяснения причин, а также ему пригрозили их полным уничтожением с помощью процедуры «сжигания».

Известно, что он вложил в проект около 45 млн долларов, а общая стоимость его инвестиций, по его оценке, превышала 1 млрд долларов.