В Теректинском районе уже создано 60 рабочих мест.

Руководитель управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО Нуржан Утепбаев сообщил на брифинге в РСК, что в 2026–2030 годах в области планируется реализовать 25 инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 триллион тенге. Благодаря этому будет создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

Для поддержки местных производителей в регионе регулярно проводятся встречи с крупными нефтегазовыми компаниями. По итогам переговоров с North Caspian Operating Company и форума с КПО б.в. заключены контракты на поставку пожарной техники, выпускаемой АО "Уральскагрореммаш".

Кроме того, North Caspian Operating Company заинтересовалась продукцией других предприятий ЗКО. В их числе теплообменники ТОО "Функе Казахстан", системы контроля нефти и газа ТОО "West Oil", а также специализированная техника АО "Уральскагрореммаш".

В 2025 году область посетили представители компаний Kalamkas-Khazar Operating B.V., КМГ Инжиниринг и IMB Center. В текущем году регион также посетили представители ТОО "Тенгизшевройл" и IMB Center, заинтересованные в закупке продукции местных производителей.

По словам Утепбаева, в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов. За последние три года в экономику области привлечено около 2,3 триллиона тенге инвестиций.

Крупные проекты региона

В настоящее время через Национальную цифровую инвестиционную платформу реализуется более 100 проектов общей стоимостью 2,7 триллиона тенге.

В 2025 году в области введен в эксплуатацию 31 проект на сумму 33,7 миллиарда тенге. Благодаря этому создано 542 новых рабочих места.

Среди крупнейших проектов:

расширение Карачаганакского месторождения,

строительство завода по производству калийных удобрений на месторождении Сатимола стоимостью 1,5 трлн тенге,

расширение газотурбинной электростанции ТОО "Batys Power" до 414 МВт с участием китайских инвесторов,

строительство газохимического комплекса по производству метанола мощностью 130 тысяч тонн в год. Проект реализует ТОО "ZhaikPetroleum Ltd" совместно с китайской компанией Foshan City Construction Engineering Co,

строительство новой газотурбинной электростанции компанией Vega Power.

Для дальнейшего привлечения инвестиций в поселке Пойма Теректинского района создается индустриальная зона. Здесь уже запущен завод по производству асфальтобетона компании "КАЗКОМСЕРВИС" мощностью 240 тонн в час. Стоимость проекта составила 2,6 миллиарда тенге, создано 60 рабочих мест.

В этом году планируется запуск предприятия по переработке шин, резинотехнических изделий и пластмасс. Также рассматриваются новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы на территории индустриальной зоны.

Сейчас ведется работа по присвоению этой территории статуса специальной экономической зоны. Концепция уже поддержана министерством промышленности и строительства Казахстана, а проект постановления находится на стадии согласования.