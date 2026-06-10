Казахстанцы платят больше: бензин подорожал несмотря на снижение цен на нефть

На топливном рынке Казахстана сложилась необычная ситуация: при снижении стоимости сырой нефти цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в мае средняя стоимость тонны нефти составила 99,7 тысячи тенге. Это на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное снижение цен на сырьё зафиксировано в Актюбинской и Атырауской областях.

Однако удешевление нефти не сказалось на стоимости топлива. За год средняя цена тонны бензина выросла на 15,6% и достигла 197,3 тысячи тенге. Летнее дизельное топливо подорожало на 11,3% — до 257,9 тысячи тенге за тонну.

Рост цен затронул и другие нефтепродукты. Сжиженный нефтяной газ стал дороже на 18%, а бытовое печное топливо прибавило в цене почти 15%.

Единственным нефтепродуктом, который за год подешевел, оказался дорожный битум. Его стоимость снизилась на 7,5%.