В КНБ РК озвучили итоги спецопераций и судебных процессов за апрель и май.

В Казахстане за последние два месяца к реальным срокам заключения приговорили 13 человек, признанных виновными в террористических и экстремистских преступлениях, сообщили в КНБ.

Среди тех, кто отправился в колонию, оказался житель Астаны. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы за распространение радикальной идеологии в социальных сетях и попытки подстрекать своих знакомых к выезду в зоны боевых действий. Ещё один осужденный - уроженец Шымкента - получил семь лет тюрьмы за пропаганду терроризма и публичные призывы к созданию на территории Казахстана теократического государства.

Параллельно с судебными процессами силовики провели масштабную спецоперацию по всей стране. В апреле и мае оперативники КНБ задержали ещё 11 подозреваемых в аналогичных правонарушениях.

География задержаний охватила крупнейшие города и регионы республики, включая Астану, Алматы, Шымкент, а также Атыраускую, Актюбинскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Туркестанскую области и область Абай. В числе задержанных оказались двое иностранных граждан, а также трое казахстанцев, которых ранее экстрадировали в страну из-за рубежа.

По информации ведомства, новых фигурантов подозревают в активном распространении экстремистских материалов в интернете, вербовке граждан для поездок в зоны террористической активности и призывах к насилию по идеологическим мотивам.

В КНБ подчеркнули, что по всем новым фактам сейчас проводятся досудебные расследования.